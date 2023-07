Torino, Verdi rifiuta il Como e aspetta offerte dalla A. Vagnati vuole piazzare lui e altri tre

Simone Verdi ha detto no al Como in Serie B e aspetta proposte dal massimo campionato. Come scrive stamattina il quotidiano Tuttosport, il fantasista granata avrebbe rispedito al mittente le avance del ricchissimo club lombardo, dove mister Moreno Longo lo avrebbe riabbracciato volentieri, senza fretta di lasciare i granata e desideroso al contempo di mandare segnali positivi a Juric.

Scadenza 2024.

Così come Singo, Vojvoda e Linetty, Verdi è fra quei calciatori del Torino in scadenza nel 2024 che il dt Vagnati vorrebbe vendere oggi per non perderli a parametro zero domani. Ma al momento niente di concreto sembra muoversi, né per Verdi né per gli altri.