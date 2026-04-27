SudTirol, si ferma Bordon per una frattura al piede sinistro. Verdi torna in gruppo
Una buona e una cattiva notizia per il SudTirol in vista del finale di stagione. Filipe Bordon ha rimediato una frattura da stress del quinto metatarso del piede sinistro, mentre Simone Verdi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.
In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunicano i seguenti aggiornamenti relativi alla prima squadra.
Filipe Bordon, assente nella gara interna contro il Mantova, ha riportato in allenamento una frattura da stress del quinto metatarso del piede sinistro. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo.
Simone Verdi, indisponibile nella partita di sabato scorso a causa di un sovraccarico muscolare a livello degli adduttori della gamba destra, è rientrato regolarmente negli allenamenti con la squadra.