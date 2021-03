Torino, verso il Derby: stavolta non sarà a senso unico

Il ritorno del campionato di serie A, a margine dei tre impegni della Nazionale Italiana, si porta dietro il Derby della Mole. Impegno che solitamente risultava proibitivo per il Torino, ma che per la prima volta dopo un decennio a bocce ferme non ha un esito scontato. Anzi. Per i granata la vittoria avrebbe un sapore di puro ossigeno in virtù delle difficoltà di classifica che stanno affossando i ragazzi di Davide Nicola nella ricordata salvezza, per la Juventus di Pirlo la situazione non è affatto diversa: anzi il tecnico dei bianconeri vedrebbe la propria posizione a rischio qualora non fosse in grado di riuscire a centrare la qualificazione alla massima competizione continentale. Insomma, un futuro tutto da scrivere per una stracittadina mai così incerta.