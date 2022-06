Torino verso la rivoluzione in attacco: da Belotti a Sanabria e Zaza, nessuno è certo di restare

Il Torino viaggia spedito verso la rivoluzione in attacco. In attesa di una risposta da Andrea Belotti, che ogni giorno che passa si allontana un pochino in più dai colori granata, nel reparto offensivo nessuno è certo di restare, scrive La Stampa: Antonio Sanabria ha mercato in Spagna, Simone Zaza chiede una buonuscita per interrompere anticipatamente il contratto e accordarsi con la Salernitana, Simone Verdi è fuori dal progetto e su Pietro Pellegri c'è da capire se sarà riscattato dal Monaco (discorsi aperti) per 5 milioni.