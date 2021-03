Tra poco Juve-Lazio, precedenti senza storia. E allo Stadium è dominio bianconero

49 vittorie per la Juventus, 18 pareggi e solo 10 successi per la Lazio. Così i precedenti in Serie A tra i bianconeri e i biancocelesti, stasera davanti alle 20:45 allo Stadium. E proprio in questo impianto, precedenti ancor più schiaccianti: 7 successi Juventus, un pareggio per 0-0 e una vittoria firmata Immobile, bravo a ribaltare il vantaggio di Douglas Costa, come misero bottino per la Lazio.