Tra poco Juve-Maccabi, Nedved: "Dobbiamo solo vincere e questo non ci fa stare tranquilli"

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Infinity ha parlato così della sfida di questa sera contro il Maccabi Haifa: “In Champions League è solitamente così, con la squadra dell’ultima urna bisogna fare sempre sei punti per passare il turno. Noi abbiamo un solo risultato a disposizione e questo non ci fa stare tranquilli. La sosta chi ha fatto bene, dopo il Monza eravamo molto giù, ma tutti hanno recuperato e sono tornati carichi dalle nazionali, ma non so in che stato di forma siamo in questo momento. Ci attendono tante partite difficili ravvicinate e credo che lo capiremo presto. Stiamo cercando di toccare tutte le corde, sia noi come società sia il mister e il suo staff. Già contro il Bologna si è vista una maggiore calma alla caccia del risultato, ora bisogna continuare così. - continua Nedved -Chiesa e Pogba? Stiamo aspettando. Il primo è già rientrato, mentre il secondo sta iniziando i primi allenamenti sul campo, abbiamo un’idea su come sarà la squadra, ma non è giusto parlare di loro in questo momento. Dobbiamo concentrarci su chi scenderà in campo che sono certo farà il massimo per vincere. Allegri? Abbiamo valutato tutto, ma il tecnico non è mai stato in discussione".