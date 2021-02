Tra poco Napoli-Juve, Condò: "De Laurentiis ama sempre quello che non ha più"

vedi letture

Presente negli studi di 'Sky', il giornalista Paolo Condò ha così presentato Napoli-Juventus, sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. "La crescita della Juventus di Pirlo è stata abbastanza regolare in questi mesi, Pirlo sta imparando un nuovo mestiere e lo sta facendo in fretta. S'è rotto qualcosa a Napoli, innanzitutto il rapporto tra presidente e allenatore. De Laurentiis ama sempre quello che non ha più e rimpiange sempre il precedente. Quando arriva Sarri, si rimpiange Benitez. Poi Ancelotti si confronta per un anno e mezzo con l'ombra di Sarri, ora c'è Gattuso e tutti dicono: 'Avevamo Ancelotti'. E' sempre una corsa a ciò che non c'è più".