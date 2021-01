Tra rescissione e possibile reintegro, Khedira e la Juve: potrebbe non essere finita

Sami Khedira ha un contratto con la Juventus in scadenza il prossimo 30 giugno. Da inizio stagione si allena col resto del gruppo ma non è stato mai convocato. Questo perché per la società bianconera, al pari di Matuidi e Higuain, il centrocampista tedesco è fuori dal progetto già dalla scorsa estate. Ma lui, a differenza dei due giocatori poi andati in MLS, l'accordo col club bianconero per la rescissione del contratto non l'ha mai trovato.

Khedira è quindi rimasto, pur consapevole di non avere chance di scendere in campo. A dicembre, nel corso di una intervista alla 'Bild', disse di voler andare via ma questa cessione ad oggi - a tre giorni dalla chiusura del calciomercato - non s'è concretizzata. Né si è concretizzata la risoluzione del contratto.

Se Khedira non risolverà con la Juve entro la fine di questa finestra di calciomercato non potrà più giocare in altre squadre in questa stagione. E forse proprio per questo motivo Pirlo, interrogato oggi sul tema, s'è espresso con frasi che non sono state di chiusura totale: "Khedira si sta allenando con noi, come da inizio stagione, adesso il mercato chiuderà a breve e vedremo il da farsi. Di lui avevamo già parlato in passato".

La Juve, insomma, per altri tre giorni proverà a sistemarlo altrove o a risolvere il contratto. Ma se non ci riuscirà, potrebbe anche valutare la possibilità di reinserirlo in gruppo. Non solo per gli allenamenti.