Trevisani: "Dell'Ajax il miglior calcio di questa Champions. Sporting? Servirà una grande Juve"

Dagli studi di Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il sorteggio Champions di Juventus e Inter che affronteranno rispettivamente Sporting CP e Ajax: "Sei partite, sei vittorie, il più bel calcio della fase a gironi. L'Ajax ha davvero tanti talenti e gioca veramente bene. Ma avendo evitato Liverpool, City e Bayern direi che i nerazzurri non possono assolutamente lamentarsi. L'Ajax si è ritrovato oggi, ha tanti giocatori interessanti come Haller, Gravenberch e Antony, ma tutto ruota intorno a Tadic. E' il centro di quella squadra, fa quello che faceva Messi con Guardiola: tocca tutti i palloni, è il centro di quel mondo. Se vogliamo trovare un difetto dico il portiere, anche se in campionato l'Ajax ha uno score che fa paura: 45 gol fatti, 2 subiti.

Sporting CP-Juventus è un buon sorteggio in senso assoluto per i bianconeri, ma lo è ancora di più perché l'unica alternativa rimasta era il PSG di Messi, Mbappé e Neymar. Lo Sporting è comunque da non sottovalutare, è la meno portoghese delle portoghesi. Sa segnare, anche se non ha un grande portiere, e comunque i talenti non gli mancano di certo. Gioca bene a calcio grazie al suo tecnico Amorim, usa il 3-4-3 e questa è una novità in Portogallo. Fanno poco possesso, vanno verticali e tirano in porta, per passare il turno servirà una grande Juve. Non la Juventus di Venezia, ma quella che ha vinto all'andata contro il Chelsea".