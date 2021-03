Tronchetti Provera: "Conte e Lukaku due campioni. Inter e Luna Rossa? Faccio gli scongiuri"

L'Inter e Luna Rossa sono due passioni che si stanno intrecciando nella vita quotidiana di Marco Tronchetti Provera, che si sta godendo la cavalcata verso lo scudetto dei nerazzurri e il testa a testa con New Zeland in America's Cup. Protagonista di un'intervista con i colleghi del Corriere della Sera, il Ceo di Pirelli è stato stuzzicato sul tema con due paragoni: "Sirena come Conte e Bruni-Spithill attacco a due punte come Lukaku-Lautaro? Sono tutti campioni che ho la fortuna di collegare alle mie grandi passioni sportive. Siamo in un momento di convergenze fortunate, però devono durare. Faccio gli scongiuri. In mesi così orribili poter vedere una barca con cuore e tecnologia italiani sfidare alla pari i neozelandesi credo sia un segnale di positività per tutto il Paese", riporta FcInterNews.it.