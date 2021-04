Tudor alternativa immediata in caso di addio shock con Pirlo: c'è sintonia con lo spogliatoio

vedi letture

C'è tanto spazio per la panchina della Juventus sui quotidiani oggi in edicola e glielo dedica anche Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Spazio anche per i what if, ovvero per gli scenari in caso di sconfitta contro il Napoli. L'alternativa immediata, in caso di esonero di Andrea Pirlo verso il quale però la proprietà e la dirigenza hanno fiducia, sarebbe Igor Tudor. Con il croato c'è ampia sintonia con lo spogliatoio ma battere il Napoli fugherebbe ogni dubbio e scenario.