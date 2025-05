Tudor con il dubbio McKennie, ma Vlahovic scalpita per essere titolare

La Juventus prosegue la sua marcia di avvicinamento in vista dell’ultima partita di campionato. I bianconeri, nella giornata di ieri, hanno lavorato intensamente come comunicato dallo stesso club piemontese: “Nuova mattinata in campo per la Juventus, a pochi giorni dall'ultima partita di campionato. Per i bianconeri, infatti, la Serie A 2024/2025 si chiuderà in trasferta, sul campo del Venezia, domenica 25 maggio alle ore 20:45. Continuano, dunque, gli allenamenti della squadra di Igor Tudor in vista del match contro la formazione lagunare e nello specifico nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, la sessione di lavoro è stata dedicata al lavoro atletico, a partitelle a pressione e alla tattica. Per domani (oggi ndr), a due giorni dalla sfida del "Pier Luigi Penzo", l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino”.

McKennie, Gatti e Koopmeiners ancora a parte.

Ieri mattina, la Juventus si è allenata in vista della gara contro il Venezia e Igor Tudor non aveva a disposizione Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Weston McKennie. Tutti e tre hanno lavorato a parte. Il numero 4 bianconero si sta allenando ancora in modo differenziato per poter ritrovare la forma dopo la rottura della distasi del perone. Gatti ha riportato questo infortunio lo scorso 29 marzo e la prognosi era di circa un mese. Il numero 4 bianconero è stato nuovamente convocato per il match del 10 maggio contro la Lazio. Gatti è entrato nei minuti finali della gara dell’Olimpico per dare una mano alla squadra seppur non avesse svolto nemmeno un allenamento in gruppo. Dopodiché il difensore della Juventus ha proseguito con le sedute differenziate e non ha più giocato visto che non è al meglio. In ogni caso, Gatti, salvo sorprese, sarà convocato per la gara contro il Venezia. Inoltre, la speranza dei bianconeri è quella di ritrovare Weston McKennie. L’americano ha preso una botta contro l’Udinese ma non sembra essere nulla di grave. McKennie lavora a parte in via precauzionale e dovrebbe farcela per domenica. Mentre Koopmeiners non dovrebbe rientrare e probabilmente tornerà a disposizione solo per il mondiale per club.

Tudor ha alcuni dubbi di formazione.

Per la gara contro il Venezia, Igor Tudor avrà una rosa un po’ più ampia visto che Khéphren Thuram e Nicolò Savona sono tornati a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica che ha impedito ad entrambi di esserci contro l’Udinese. Il centrocampista francese tornerà di certo tra i titolari e affiancherà Manuel Locatelli. Mentre per quanto riguarda Savona è in ballottaggio con Alberto Costa per giocare come braccetto di difesa nella retroguardia con Veiga e Kelly. Sarà ancora assente, invece, Pierre Kalulu che è ancora squalificato. Il francese, però, è stato convocato per la prima volta dalla Francia e sarà a disposizione di Deschamps per i match di giugno dei bleus. Uno degli altri dubbi di formazione riguarda l’attacco. Infatti, Dusan Vlahovic ha ritrovato il gol contro l’Udinese e adesso è in ballottaggio con Randal Kolo Muani per giocare contro il Venezia. Un altro nodo da sciogliere riguarda, invece, la presenza di McKennie perchè l’americano non è al meglio perciò Tudor potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina. Il numero 16 bianconero, però, è uno dei giocatori più importanti per la Juventus e dunque Tudor valuterà molto attentamente se privarsi di lui oppure no. Mentre chi va verso la conferma di una maglia da titolare è Francisco Conceicao che contro l’Udinese è stato uno dei migliori in campo.