Turchia-Italia 0-1, per la prima volta nella storia l'Europeo si apre con un autorete

L’autorete dello juventino Meriò Demiral entra nella storia dell’Europeo. E’ infatti la prima volta nella storia del Campionato Europeo che la prima rete del torneo è stato un autogol. A riportare la statistica è OPTA.

1 - This is the first time in European Championship history that the first goal of the tournament has been an own goal. Unfortunate. #EURO2020 #TURITA pic.twitter.com/iMMPQQnXVB

— OptaJoe (@OptaJoe) June 11, 2021