Udinese, Deulofeu un anno dopo l'infortunio: "Sento che posso diventare migliore di prima"

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha affidato a Instagram un lungo post per ricordare, un anno dopo, il grave infortunio subito quando era ancora al Watford: "È passato un anno dal mio infortunio. Ho sofferto la rottura del crociato e dei due menischi. Per me è stato un continuo insegnamento giorno dopo giorno, soprattutto il saper trasformare un problema in un’opportunità per migliorarmi in molti aspetti, sia personali che professionali. Ad oggi sono molto contento per essere tornato a giocare. Ho potuto già esserci in 15 partite, nonostante la presenza di alcuni fastidi logici che fanno parte del processo. Tuttavia sento che ora sono finalmente nella sua parte finale, non solo per poter tornare ad essere quello di prima, ma addirittura migliore. Grazie alla mia famiglia, al mio staff e a tutti gli amici più vicini per aver condiviso questo periodo con me".