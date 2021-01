Udinese, Gotti: "Bene per 60'. Ora Atalanta e Inter, il calendario non ci agevola"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ha commentato il ko subito oggi contro la Sampdoria: "Per 60-65 minuti la squadra mi è piaciuta molto, ha giocato con personalità e ha raccolto meno di quanto poteva. Poi dopo il rigore è subentrata un po' di paura, sono riaffiorati i fantasmi della sconfitta contro il Napoli, abbiamo tirato il baricentro all'indietro e loro hanno fatto gol".

La squadra ha mostrato affetto nei suoi confronti.

"I giocatori devono giocare per la maglia, per se stessi e per fare le cose giuste, cosa che hanno fatto per larghi tratti. È stato tutto complicato dalla sconfitta contro il Napoli al 90'".

Sente di avere la fiducia della società?

"In questo momento sono qua, rispetto al futuro non so cosa dirle".

Può recuperare Nuytinck per Atalanta o Inter?

"No, in questa settimana e per queste due partite no. Non credo recupereremo nessuno, forse Deulofeu potrà avvicinarsi. Giochiamo contro due squadre molto forti, questa Udinese però ha perso punti contro squadre alla portata e se l'è giocata contro squadre forti. Non siamo un squadra che parte battuta, anche se il calendario non ci agevola. Abbiamo il recupero con l'Atalanta e poi l'inter, sicuramente non è facile".

Perché contro le piccole fate più fatica?

"Abbiamo già affrontato questo argomento in precedenza, è evidente che abbiamo fatto pochi punti contro squadre sulla carta abbordabili, ma alcune partite sono arrivate in emergenza. Sicuramente la classifica non ci premia".