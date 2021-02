Udinese, Gotti: "Deulofeu stava crescendo, spiace per l'infortunio ma è normale sia successo"

vedi letture

Quanto le dispiace aver visto fermarsi proprio ora Deulofeu? Mister Luca Gotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Parma, è stato interpellato anche sull'infiammazione al ginocchio che ha messo Deulofeu ko per domani: "Credo dispiaccia un po’ a tutti perché nelle ultime settimane abbiamo visto un crescendo continuo da parte sua. Bisogna anche dire che questi accadimenti sono normali in un processo di riabilitazione e di recupero come quello che sta intraprendendo Gerard".