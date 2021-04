Udinese, Gotti dopo il ko contro l'Atalanta: "La classifica non è così rassicurante"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta di oggi in casa dell'Atalanta per 3-2. Queste le sue parole: "La classifica non è male, ma non è nemmeno così tranquilla o rassicurante. Questo non ha nulla a che vedere con la prestazione di oggi: abbiamo affrontato un interlocutore di grande spessore".