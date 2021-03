Udinese, Gotti: "Mancati nella gestione della palla. La Lazio non la scopriamo ora"

vedi letture

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta dei bianconeri di misura contro la Lazio.

Nonostante la buona prestazione non sono arrivati punti:

“Incontravamo un avversario forte e di qualità, nono sono dispiaciuto della fase difensiva, quello in cui potevamo fare meglio è la gestione della palla, potevamo metterli più in difficoltà negli spazi. Nella ripresa è cambiato lo spirito della squadra, con un baricentro più alto e un risultato anche diverso. Purtroppo siamo mancati comunque in certi dettagli”.



La sconfitta frena un po’ l’onda positiva recente?

“Non cambia nulla, noi dobbiamo fare ancora 7 punti per raggiungere il nostro obiettivo, questo dev’essere il focus della squadra, non si può dire che non ci abbiamo provato. Si può dire che non siamo stati a concretizzare le occasioni create”.

In settimana è stato avvicinato alla Lazio, come ha visto i biancocelesti?

“Sono quelli che conosciamo, dimostrano una crescita costante, una squadra forte eliminata dalla Champions dai Campioni del Mondo. Non sono io a dover dare giudizi su una squadra che sta già dimostrando tanto”.

Oggi forse Llorente sottoporta non ha dato la solita mano:

“La Lazio ha gestito bene la palla nel secondo tempo, i nostri attaccanti dovevano correre molto. D’accordo non ha fatto gol, ma ha aiutato come sempre la squadra, poi ci sta che una partita non sia brillante come nelle altre. Di solito noi difendevamo bene per poi sfruttare le chance create, stavolta siamo andati sotto noi subito e non abbiamo concretizzato”.

L’aveva preparata così nel primo tempo la partita?

“In campo c’è un avversario, di un certo tipo, al quale vanno tolti gli spazi. La Lazio sa far male a tutti quanti. Difendendo come fatto nel primo tempo avremmo dovuto gestire meglio il pallone”.

Non ne parla mai ma forse le è mancato il giocatore più talentuoso della squadra per gran parte del campionato, quanto manca Deulofeu?

“Di Deulofeu non ne parlo perché non cambierebbe la situazione, aspetto a maggior ragione che tutti siano a disposizione e al massimo il primo possibile”.