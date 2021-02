Udinese, Gotti: "Merito ai ragazzi, era diventata difficilissima"

vedi letture

Ai microfoni di Sky ha parlato Luca Gotti al termine della gara pareggiata al Tardini contro il Parma: "Avevamo preparato la gara su cosa non avevamo fatto bene a Roma, dove avevamo preso gol subito. E qua abbiamo preso gol ancora prima, al primo cross. Siamo andati sotto ed è diventata difficilissima, bastava poco per creare praterie. Non siamo stati bravi a renderci pericolosi e creare palle gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e, merito ai ragazzi, abbiamo risalito la corrente passo dopo passo, senza buttare il pallone in area a caso. Ci siamo creati i presupposti per rientrare in partia".

Un De Paul così è un uomo dalle mille risorse:

"E' un giocatore forte che sta stupendo chi non lo vede lavorare tutte le settimane. Sia quantità che intensità a livello fisico. E' sempre uno dei migliori. Sentiva la pressione dopo la settimana che abbiamo vissuto dopo la sconfitta di Roma".

L'equilibrio è un elemento importante in questa squadra, come scegli di iniziare o di cambiare in corso le mezzali?

"Cerco di leggere quello che dice la partita. E' difficile farlo a priori perché non sappiamo come si metteranno gli avversari. Sono cose che vanno valutate in base alle nostre caratteristiche. A volte ci prendi e a volte no. Oggi abbiamo mantenuto i giusti equilibri soprattutto nella ripresa".

Okaka mossa decisiva?

"Siamo contati nei cambi, abbiamo aggiunto e modificato qualcosa ma ciò che fa la differenza è lo spirito con cui è entrato Stefano. Quel tipo di contributo è bellissimo per la squadra, poi trova palloni di De Paul che sono i suoi e su cui si esalta. Davanti siamo in tanti, mi baso su chi sta meglio e sulle caratteristiche dell'avversario. Deulofeu rientrerà in settimana, valuteremo giorno per giorno".