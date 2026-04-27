Udinese in vantaggio in casa della Lazio: missile di Ehizibue, imprendibile per Motta
L'Udinese si porta in vantaggio in casa della Lazio dopo 18 minuti d partita. Azione prolungata dei friulani in zona d'attacco e, dopo vari tentativi, Kinglsey Ehizibue trova il guizzo vincente per battere Motta: una gran botta di destro che non dà scampo al giovane portiere biancoceleste.
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