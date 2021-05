Udinese-Juventus 1-2, le pagelle: Ronaldo disastro fino ai 2 gol. De Paul perfetto... Fino al rigore

vedi letture

UDINESE-JUVENTUS 1-2

Marcatori: 10' Molina, 83', 90' Ronaldo

Le pagelle dell'Udinese (di Antonino Sergi)

Scuffet 5,5 - Un ottimo primo tempo chiamato a sostituire un certo Musso, nella ripresa però non è impeccabile sul penalty di Ronaldo e potrebbe fare qualcosa in più sul colpo di testa del portoghese.

Becao 6 - Buona prestazione quella del brasiliano, sul suo versante la Juventus non si rende praticamente mai pericolosa. Svolge un buon lavoro specie sui palloni alti.

Bonifazi 6,5 - Una grande prestazione da parte del centrale di Gotti, non sbaglia una lettura senza mai concedere spazio agli attaccanti della Juventus. Non soffre nemmeno Morata. (Dal 84' Samir 5 - Non poteva entrare peggio, si perde Ronaldo nell'azione del gol decisivo).

Nuytinck 6,5 - Difesa rodata quella friulana, lo dimostra anche la sicurezza dell'olandese. Si immola in più di un'occasione e non si intimorisce nel confronto contro Dybala. (Dal 90' Ouwejan sv).

Molina 7 - L'ennesima ottima partita dell'argentino, per la seconda volta consecutiva poi trova anche la via del gol dopo quello con il Benevento. Bravo a capirsi con De Paul, in fase difensiva non soffre mai prima con Bernardeschi e poi con Kulusevski.

De Paul 7 - Ormai diventa monotono sciorinare la qualità del capitano dell'Udinese, il pallone con l'argentino è in banca. Si esalta in questi confronti, letteralmente trascinatore dei friulani uniti ad un assist geniale per il gol di Molina. Un voto in meno per quel braccio largo in barriera che alla fine vale il pari della Juventus.

Walace 6 - Ordinato in campo, si apposta davanti alla retroguardia friulana e funge da frangiflutti. Un compito che gli riesce bene, nella fase finale della gara cala di intensità.

Arslan 7 - Da una parte all'altra del campo, è l'uomo ovunque del centrocampo di Luca Gotti. Polmoni e tanta battaglia, si prende anche il giallo ma non smette di sacrificarsi a servizio della squadra. L'Udinese poi cala dalla sua uscita dal campo, non è un caso. (Dal 72' Forestieri 5,5 - Entra bene in partita ma si spegne troppo presto).

Stryger Larsen 5,5 - Solita buona prestazione da parte del laterale danese, dal suo lato deve contrastare il propositivo Cuadrado. Un bel duello tra i due ma commette il fallo evitabile dal quale poi nasce il calcio di rigore del momentaneo pari.

Pereyra 6,5 - Non solo per quanto riguarda la nazionalità, parla la stessa lingua di Rodrigo De Paul. I due argentini si cercano e si trovano in campo, si scambiano posizione e rappresentano il valore aggiunto di questo Udinese.

Okaka 6 - Prestazione di enorme sacrificio per l'attaccante friulano, si ritrova a battagliare sempre spalle alla porta con De Ligt e Bonucci. Tiene alta l'Udinese e si dà tanto da fare.

Luca Gotti 6 - Un Udinese schierata in campo ordinata, mai veramente in difficoltà contro questa Juventus. Scopre il prezioso Molina a destra, si affida alle giocate di De Paul e per grande della partita rimane meritatamente davanti. Gli episodi gli voltano però le spalle nel finale ma la prestazione resta.

Le pagelle della Juventus (di Marco Conterio)

Szczesny 6 Sul gol nulla può. O meglio: con un miracolo, forse, avrebbe evitato il vantaggio dell'Udinese. Ma in questa stagione non è in vena di parate divine.

Danilo 6 Tiene botta da quella parte ma non è impeccabile quando s'inserisce Arslan. Gioca nelle sue mattonelle da terzino destro ma stavolta non è il solito leader. (dall'86' Felix Correia sv)

Bonucci 5.5 Dopo la dormita che porta al gol di Molina, si sbraccia furente. Guardava anche lui Chiffi, e un leader non deve mai spostare il mirino. Per il resto wrestling con Okaka e qualche sbavatura in impostazione.

De Ligt 6 L'Udinese ha una sola punta, Okaka, che ha spalle larghe e lavora di mestiere. E' uno scontro tra pesi massimi. Sul gol non ha colpe, per il resto è il centrocampo a costringerlo a stare troppo sotto pressione.

Alex Sandro 5 Che siano gli ultimi giri di valzer del suo ciclo juventino pare assodato. Che abbia intenzione di danzarli senza raccogliere applausi è francamente sorprendente.

Cuadrado 5.5 Un'oasi in un deserto d'idee. Le sue corse generose, le sue falcate e i suoi dribbling ubriacanti quasi distonano nella disarmante mediocrità di questa Juventus. Fallisce però un paio di contropiedi pesanti.

McKennie 4.5 I colpi di testa che sfiorano il gol, i tocchi in fase avanzata, le scorribande, non possono bastare: l'errore sul gol di Molina è talmente pesante da sembrare incomprensibile. (dall'86' Rabiot 6.5 Entra, tocca due palloni, uno è un capolavoro di assist per il gol del 2-1 di Cristiano Ronaldo. Stasera, Dr. Jekyll)

Bentancur 5.5 Alterna delle preoccupanti passeggiate a verticalizzazioni importanti. Spada e fioretto, ma senza soluzione di continuità. Bentancur è ancora un intermittente centrocampista che con Pirlo gioca forse fuori dal suo ruolo.

Bernardeschi 4.5 Soffre le spinte di Molina e non riesce mai a offendere. Un'altra prestazione incolore, in entrambe le fasi. L'ennesima, così l'Italia all'Europeo rischia di essere un premio non meritato. (dal 59' Kulusevski 6 Cambia la Juventus, almeno in quanto a baricentro. Certamente più dinamico e pericoloso dell'esterno azzurro).

Dybala 4.5 Ha giocato allo specchio. Mai con Cristiano Ronaldo, pochissimo con i compagni di squadra. Ha cercato di dare un segnale, forte e chiaro, provando delle giocate: 'Dybala c'è'. E invece no. (dal 66' Morata 5.5 Entra e la Juventus acquisisce più profondità, fisico, peso in area. Chiaro, a questo prezzo, a queste condizioni, non è sufficiente)

Cristiano Ronaldo 7 Prima dei gol, era da 4. Poi, col rigore, neppure sufficiente, perché è stato un regalo di De Paul più che un suo capolavoro. Però in pochi minuti ribalta il mondo. La Juventus sulle sue spalle, come il suo destino europeo.

Andrea Pirlo 5.5 Una brutta Juventus salvata da Cristiano Ronaldo. Solo che a pesare ci sono anche i suoi cambi: dentro Rabiot, per l'assalto all'arma bianca. Decisivo, con l'assist per CR7. Ma non può bastare.