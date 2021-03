Udinese, l'opzione di rinnovo per Gotti non è stata esercitata: Maran e Zanetti le alternative

Futuro incerto per Luca Gotti all'Udinese. La piazza vuole la sua conferma ma l'opzione per il suo rinnovo, fissata il 28 febbraio, non è stata esercitata dal club. La società lo stima molto ma il tecnico piace anche a Sampdoria, Sassuolo e Bologna, in caso di addio di Mihajlovic, e niente è da escludere. Nel caso in cui l'allenatore non dovesse proseguire la sua avventura in Friuli i nomi dei sostituti sono principalmente due: Rolando Maran e Paolo Zanetti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.