Udinese, Marino: "Futuro De Paul? Ne parlo a fine campionato". Per l'argentino c'è la fila

“Lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato”. Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, risponde così sul futuro di Rodrigo De Paul. Tutto rimandato dopo la sfida con l’Inter che chiuderà il campionato dei friulani. Quando dell’argentino classe ’94 si dovrà inevitabilmente parlare: a Udine dal 2016, in bianconero De Paul ha disputato 181 partite, segnando 34 reti. Per lui c’è la fila: piace praticamente a tutte le big della Serie A, dall’Inter al Napoli passando per Juventus e Lazio. Ma anche all’estero, tra Leeds, Liverpool e Atletico Madrid, le sirene non mancano di certo.