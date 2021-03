Udinese, Musso: "Sono migliorato rispetto a un anno fa. Donnarumma tra i migliori"

Il portiere dell'Udinese, Juan Musso, ha parlato al canale YouTube ufficiale della Serie A: "Credo di essere un portiere molto diverso rispetto al giorno del mio esordio. Sono cresciuto e sto migliorando partita dopo partita. Tenere la porta inviolata non è merito solo del portiere ma è una cosa molto importante, perché quando ci riusciamo facciamo più punti. Il mister analizza molto il gioco e ci spiega cosa facciamo bene e cosa no. Abbiamo tanti giocatori con piedi buoni e proviamo sempre a giocare un calcio offensivo. Conosco De Paul da quando eravamo ragazzini, ha sempre avuto voglia di vincere e arrivare in alto. Oggi è un giocatore completo che copre tutto il campo. vuole sempre migliorare e grazie a questo riesce a fare la differenza. Donnarumma è un grandissimo portiere, uno dei migliori in Europa, soprattutto per l'età che ha e per i miglioramenti che sta facendo. All'andata Ibra ha fatto una grande giocata ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco. Possiamo giocarcela contro tutti".