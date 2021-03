Udinese, Nuytinck: "Il club vuole crescere. Io riguardo la mia partita due volte per migliorare"

Bram Nuytinck si è legato all'Udinese e non sembra avere nessuna intenzione di cambiare in futuro: "Sono felice del mio contratto fino al 2023, perché qui la società vuole crescere - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Sono sempre alla Dacia Arena dalla mattina fino a sera. Mi alleno da solo e poi rivedo in video la mia partita per due volte, una con un tecnico in Olanda che mi aiuta su ciò che devo o non devo fare in campo". Poi parlando del cambio di allenatore da Tudor e Gotti: "Con il primo non parlavo. Ho avuto 11 allenatori, con lui non c'era rapporto. Gotti è tranquillo e tiene tutti allo stesso livello". Dove potrà arrivare l'Udinese? "Non lo so ma dobbiamo sempre tenere lo stesso livello, anche domani a Genova".