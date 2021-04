Udinese trascinata da De Paul, ma il Benevento non molla: 2-1 per i bianconeri al 45’

Tre gol e tante emozioni nel primo tempo tra Benevento e Udinese. I bianconeri sono in vantaggio 2-1 grazie alle reti di Molina e Arslan, ma il gol di Viola dal dischetto tiene in bilico il risultato. Buon primo tempo per la squadra di Gotti, ma una disattenzione a centrocampo ha riaperto la sfida del Vigorito: nella ripresa i padroni di casa cercheranno punti pesanti in chiave salvezza.

È QUASI MAGIA RODRIGO - In fin dei conti De Paul non si smentisce mai. L’argentino, dopo quattro minuti di gioco, trova l’imbucata giusta per Molina, il numero 16 controlla in area e con un gran diagonale rasoterra supera Montipò. Una vera e propria doccia fredda per i giallorossi che fanno fatica ad abbozzare una reazione dopo aver incassato la rete. Al 13’ Viola suona la carica con un gran destro dalla distanza, ma Musso blocca il pericolo. Dopo pochi minuti, sugli sviluppi di un corner, Glik stoppa e tira da dentro l’area, il portiere bianconero si oppone.

VIOLA TIENE IN VITA IL BENEVENTO - Col passare dei minuti i ritmi diminuiscono notevolmente. Al 23’ piove sul bagnato in casa Benevento, Inzaghi è costretto al cambio per via dell’infortunio muscolare di Sau. Al suo posto entra Gaich, cambia poco dal punto di vista tattico. Al 29’ De Paul tenta la soluzione personale dalla distanza, Montipò blocca senza troppi patemi. La gara sembra scorrere via senza tante emozioni, ma nel giro di pochi minuti arrivano due reti: prima la rete è di Arslan, abile a sfruttare l’assist di Pereyra. Il Benevento reagisce immediatamente con Lapadula, sull’azione successiva l'attaccante giallorosso subisce fallo in area: dal dischetto si presenta Viola che apre il piatto e non sbaglia. La squadra di Inzaghi ci prova, ma gli ospiti serrano i ranghi: il primo tempo si chiude coi friulani in vantaggio 2-1.