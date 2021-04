Udinese, troppi rigori concessi. Gotti: "Chi ha fatto il regolamento non capisce certe situazioni"

L’Udinese è la seconda squadra in Serie A per rigori concessi: 9 in totale, 3 nelle ultime 4 partite. Ha parlato di questo aspetto con la squadra?

"È ovvio che se ne parli, anche se non è facile gestire questo tipo di situazioni, che si presentano di volta in volta in maniera diversa. L’osservatore esterno vede un’immagine con un giocatore che allarga il braccio e dà un giudizio rispetto al regolamento. In una visione un po’ più ampia, il giocatore che si trova in area, che sia un difensore o di un altro ruolo, ha dei compiti da svolgere (una chiusura, un cambio di direzione, un colpo di testa). Chi ha scritto il regolamento ritengo che comprenda un po’ meno bene queste situazioni in senso generale", è stata la risposta di mister Luca Gotti ai canali ufficiali dei bianconeri riguardo ai tanti rigori concessi dalla sua Udinese ultimamente e, più in generale, nel corso di questa stagione.