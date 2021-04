ufficiale "Abbiamo sbagliato e chiediamo scusa", l'Arsenal lascia la Superlega

"Abbiamo fatto uno sbaglio e chiediamo scusa per questo". Inizia così la lettera aperta dell'Arsenal ai propri tifosi in cui viene annunciata l'uscita dalla Superlega. Questo il testo: "Gli ultimi giorni hanno mostrato una volta di più il profondo sentimento che i nostri tifosi provano per questo grande club e per il gioco che amiamo.

Non dobbiamo ricordarlo, ma le reazioni dei nostri tifosi ci hanno dato tempo per ulteriori riflessioni e profonde riflessioni. Non è mai stata nostra intenzione creare sentimenti di angoscia, ma quando è arrivato l'invito per la Superlega non volevamo essere lasciati indietro per assicurarci di proteggere l'Arsenal ed il suo futuro.

Come risultato dell'ascolto di voi tifosi e dell'intera comunità calcistica, ci ritiriamo dalla proposta della Superlega. Abbiamo fatto uno sbaglio e ci scusiamo per questo".