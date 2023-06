ufficiale Atalanta, confermato il prestito di Bernasconi. Dovrebbe rinforzare l'Under 23

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noto un accordo con la Cremonese per la conferma di Lorenzo Bernasconi, che verosimilmente andrà a rafforzare la nuova squadra Under 23 orobica: "Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto e sottoscritto l’accordo con U.S. Cremonese per la permanenza in nerazzurro di Lorenzo Bernasconi, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva.

Quella entrante sarà la terza stagione consecutiva in forza all’Atalanta per il 19enne esterno mancino, che nel biennio 2021-2023 ha collezionato in tutte le competizioni 49 presenze (con 3 gol e 4 assist) con la Primavera nerazzurra, disputando anche due partite con la formazione Under 18 e venendo convocato in ben 8 occasioni in Prima Squadra nella parte finale dello scorso campionato di Serie A. Atalanta B.C. si compiace della permanenza di Lorenzo in maglia nerazzurra, augurandogli un’altra stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".