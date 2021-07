ufficiale Atalanta, ingaggiati due babies, Tommaso Del Lungo e l'islandese Jonsson

Dopo una stagione da titolare con il Grassina in serie D, per Tommaso Del Lungo (17) arriva la chiamata dell'Atalanta. L'esterno destro basso giocherà nella Primavera orobica. Il Grassina ha tra l'altro nominato da poco il suo nuovo allenatore, l'ex attaccante Nicola Pozzi.

Rivolgendosi al sito ufficiale del suo vecchio club, Del Lungo ha così commentato: "Mi chiamarono dopo la partita casalinga contro il Siena. Erano già venuti a vedere le partite in due o tre occasioni, così informarono il presidente Zepponi e gli chiesero di portarmi a Zingonia per vedere l'ambiente ed il loro modo di lavorare. È stato un crescendo di emozioni. Quando entri in quel centro sportivo ti rendi conto di aver compiuto un bel passo in avanti nella tua crescita sportiva e personale. È un bel salto di livello, ma non dimentico che per me dev'essere solo l'inizio; adesso ho tutto da dimostrare".

L'Atalanta non si ferma qui. Acquistato a titolo definitivo anche Birkir Jakob Jónsson, attaccante islandese nato nel 2005 arrivato dal Breidablik Kópavogur.