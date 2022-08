ufficiale Ecco il centravanti per la Cremonese. Preso Dessers dal Genk

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il diritto alle prestazioni sportive di Cyriel Dessers.

Nato a Tongeren (Belgio) l’8 dicembre 1994, attaccante, Dessers è il capocannoniere dell’edizione 2021/22 della Conference League grazie alle 10 reti messe a segno con la maglia del Feyenoord, dove ha giocato in prestito per una stagione. Cresciuto nell’Oud Heverlee e passato al Lokeren, Cyriel si è affermato con la maglia del Breda, formazione olandese con cui ha segnato 29 gol in 40 presenze in Seconda divisione. La sua carriera è proseguita in Olanda con le maglie di Utrecht (19 reti in 56 partite), Heracles Almelo (18 reti in 29 partite) e Feyenoord (20 reti in 41 partite). Con il Genk, invece, vanta 43 presenze e 11 gol (3 reti in altrettante presenze in questo avvio di stagione 2022/23).

Di passaporto belga e naturalizzato nigeriano con la nazionale del Paese africano ha finora collezionato 3 presenze con un gol.