ufficiale Empoli, ecco l'erede di Parisi. Dal Parma arriva Giuseppe Pezzella

Adesso è ufficiale: Giuseppe Pezzella è un nuovo calciatore dell'Empoli. Ecco la breve nota pubblicata quest'oggi dalla società toscana: "Giuseppe Pezzella è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1997 a titolo definitivo dal Parma".

Nell'ultima stagione in prestito al Lecce, Pezzella lascia definitivamente l'Emilia quattro anni dopo il suo arrivo dall'Udinese. Nella stagione 2021/22 per lui anche un'avventura sempre in prestito all'Atalanta, mentre ora va a Empoli a titolo definitivo: ha firmato un contratto di tre anni con opzione per la stagione successiva.