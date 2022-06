ufficiale Fiorentina, il difensore Dalle Mura va in prestito alla SPAL

Christian Dalle Mura lascia a titolo temporaneo la Fiorentina e si accasa alla SPAL. Questo il comunicato integrale del club estense: "S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del difensore Christian Dalle Mura.

Classe 2002, nato a Pietrasanta, Dalle Mura è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, società con la quale ha anche debuttato in massima serie, proprio contro la SPAL allo Stadio “Paolo Mazza”, nell’ultima giornata della Serie A 2019/2020.

Nella prima parte della stagione 2020/2021 è inserito nella rosa della prima squadra viola, mentre nella sessione di calciomercato invernale è ceduto in prestito alla Reggina. Con la formazione calabrese fa il suo debutto in cadetteria, raccogliendo 9 presenze in Serie B tra febbraio e maggio 2021.

Nell’estate seguente Dalle Mura viene ceduto a titolo temporaneo prima alla Cremonese e da gennaio 2022 al Pordenone: con quest’ultimo club mette a referto 17 presenze nella Serie BKT 2021/2022.

Punto fermo delle selezioni giovanili nazionali, è stato sempre convocato dall’Under 15 fino all’Under 20 Azzurra, della quale oggi è anche capitano. Nel 2019 ha disputato sia il Campionato Europeo sia il Campionato Mondiale con l’Italia Under 17 raggiungendo, rispettivamente, la finale e i quarti di finale. In totale con la maglia Azzurra può già vantare 41 apparizioni e 2 reti".