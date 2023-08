ufficiale Frosinone, preso Kaio Jorge in prestito dalla Juventus. I due comunicati

vedi letture

Doppio comunicato, uno della Juventus e uno del Frosinone, per rendere noto il passaggio di Kaio Jorge in prestito al club ciociaro fino al 30 giugno 2024. Nessuna opzione di acquisto per i neopromossi, che dopo Barrenecea e Soule hanno messo a segno un altro colpo dalla società bianconera, per la stagione appena cominciata. Di seguito le due note che hanno ufficializzato l'operazione.

Il comunicato della Juventus.

"Un prestito per riprendere il suo percorso dopo l’infortunio, un prestito in Serie A per continuare a crescere. Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone. Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto nell’amichevole con la Juventus Next Gen. Giornata resa ancora più bella dalla tripletta messa a segno. Una bella scintilla per riaccendersi! Ora questa nuova avventura per rispolverare il suo talento e ricominciare a inseguire sogni e obiettivi. In bocca al lupo Kaio!".

Il comunicato del Frosinone.

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos. L’attaccante brasiliano classe 2002 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".