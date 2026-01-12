Ufficiale
Meteora in Italia, capocannoniere in Brasile: Kaio Jorge viene blindato dal Cruzeiro
Kaio Jorge è tornato a brillare in Brasile, dopo la parentesi tutt'altro che positiva in Italia, fra Juventus e Frosinone. A 23 anni il centravanti si è legato fino al 2030 col Cruzeiro, lo annuncia il club attraverso i propri canali ufficiali.
Arrivato nel luglio 2024 per 7.2 milioni, Kaio Jorge ha avuto un impatto notevole sulla squadra, vincendo subito il titolo di capocannoniere del Brasileirao con 21 reti, oltre ad essere il miglior marcatore della Copa do Brasil con 5 reti. Un rendimento che gli è valso la chiamata di Carlo Ancelotti, che lo ha fatto così esordire con la nazionale maggiore, nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile, lo scorso 5 settembre.
