Il segreto della rinascita dell'ex Juve Kaio Jorge: "Sì, pago i compagni per gli assist"

Negli scorsi giorni è circolata dal Brasile all'Europa la curiosa notizia che l'ex attaccante della Juventus, Kaio Jorge, abbia preso l'abitudine di pagare dei veri e propri premi ai compagni di squadra in grado di fargli aumentare le statistiche in termini di rete.

Una versione confermata dallo stesso giocatore che ha ammesso di aver pagato il corrispettivo di 500 euro al compagno di squadra Kaiki per l'assist che gli ha fatto in una delle due reti da lui siglate nel 3-3 contro la Juventude.

In zona mista, come riporta Lance, dopo la partita vinta 3-0 contro il Corinthians il giocatore passato anche fra le fila del Frosinone (in presitto) ha spiegato che il suddetto premio sta aumentando di valore: "Contro la Juventude, ho fatto il bonifico per Kaiki. Lui mi fa sempre pagare appena finisce la partita. Il premio è aumentato, è molto salato" - ha spiegato con un sorriso - ". Ora è arrivsato a sono tremila (reais). Lo faccio per raggiungere il sogno che ho".

Con i due gol che ha segnato nell'ultima sfida, Kaio Jorge è arrivato a 21 reti: "Sono molto felice di raggiungere traguardi difficili qui a Cruzeiro. Inseguo i record di grandi giocatori, come Alex. Spero di continuare così per lasciare il mio nome registrato nella storia del club".