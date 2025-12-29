Ricordate la meteora Kaio Jorge? Dopo il boom al Cruzeiro, la Juve può sperare... nell'incasso
Meteora nella Juventus, Kaio Jorge al Cruzeiro continua a far parlare di sé. A suon di gol. 21, in particolare, con 8 assist in 33 partite di campionato. Tanto che - secondo Globo Esporte -, su di lui si sarebbe mosso anche il Flamengo.
La proposta ufficiale non è ancora arrivata ma il club rossonero (che pensa anche a Thiago Motta) sarebbe pronto a offrire 30 milioni di euro: per il Cruzeiro, però, ne serviranno 50.
Serviranno quindi 50 milioni di euro per convincere il Cruzeiro a vendere Kaio Jorge, ma se l'offerta dovesse arrivare - ricorda l'edizione on line di Tuttosport - a sorridere sarebbe anche la Juventus. Al momento della cessione, infatti, i bianconeri hanno inserito nel suo contratto una clausola per la rivendita del 30%. In questo caso, se il brasiliano dovesse essere venduto, la Vecchia Signora andrebbe a guadagnare 15 milioni di euro.