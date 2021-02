ufficiale Genoa, Lerager si accasa al Copenhagen

vedi letture

Cercato da diversi club in Italia ed in Europa, Lukas Lerager (27) alla fine ha deciso di tornare in Danimarca. Il centrocampista passa dal Genoa al FC Copenhagen con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lerager lascia la serie A dopo 51 presenze e due reti in diciotto mesi.