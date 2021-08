ufficiale Genoa, Raul Asencio torna in Spagna dopo sette anni, è dell'Alcorcon

Si conclude la lunga parentesi di Raul Asencio (23) in Italia. L'attaccante spagnolo ha deciso ormai da tempo di tornare in patria e lo fa attraverso l'Alcorcón, squadra della Segunda Division iberica. Accordo dalla durata iniziale di due anni.

Genoa, Avellino, Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e SPAL il lungo elenco di società nelle quali si è disimpegnato, raggranellando la considerevole cifra di 87 presenze e 17 reti in serie B.

Nella partita di esordio in campionato, persa in trasferta contro il Ponferradina, Asencio non è andato nemmeno in panchina pur rientrando tra i convocati.