ufficiale Hellas, preso il giovane classe 2003 Schirone. Giocherà con la Primavera

Colpo per la primavera per l'Hellas Verona che ha ufficializzato l'acquisto in prestito dalla Cremonese di Luca Schirone. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da US Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Schirone. Centrocampista, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, di cui ha vestito – tra il 2018 e il 2020 – la maglia dell’Under 17, totalizzando 21 presenze e 2 reti. Aggregato con sempre più frequenza alla formazione Primavera, di cui è stato anche capitano in più di una occasione, nell’ultima stagione il suo score è stato di 20 presenze e 3 reti. Il centrocampista vanta, inoltre, 3 presenze con la maglia della Nazionale italiana Under 16. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Luca Schirone, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, con la Primavera gialloblù".