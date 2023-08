ufficiale Holm è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il comunicato con la formula dell'operazione

vedi letture

Adesso è ufficiale, Emil Holm è nuovo giocatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato nerazzurro: "Atalanta BC comunica di aver acquisito da Spezia Calcio – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm, 23enne laterale svedese di piede destro che ha scelto il 3 come numero di maglia".

La nota integrale.

"Nella scorsa stagione, la sua prima in Italia e in Serie A, ha totalizzato in campionato 20 presenze (con 1 gol e 2 assist) con lo Spezia, venendo impiegato anche in 3 partite di Coppa Italia. Nato a Göteborg il 13 maggio 2000, muove i primi passi da calciatore nella società dilettantistica del Annebergs IF, per poi trasferirsi nelle giovanili dell’IFK Göteborg, con il quale firma il suo primo contratto da professionista. Ad appena 19 anni il suo esordio in Prima Squadra, mentre il suo primo gol risale all’8 novembre 2020. Con l’IFK Göteborg totalizza complessivamente 42 presenze, mettendo a segno 2 gol e fornendo 5 assist. A gennaio 2021 l’approdo nel massimo campionato danese con il SönderjyskE, con cui sino al termine della stagione 2021-22 disputa 44 partite, impreziosite da 8 reti e 3 assist. A seguire il trasferimento in Italia, allo Spezia, che invero lo aveva già acquistato a fine agosto 2021 per poi lasciarlo per una stagione in prestito allo stesso SönderjyskE. Holm ha sinora giocato due partite nella Nazionale A svedese dopo averne disputate 9, mettendo a segno 2 gol, con l’Under 21. Atalanta BC rivolge un caloroso benvenuto a Emil, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".