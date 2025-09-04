Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Renate, c'è il rinnovo di capitan Auriletto: il difensore ha firmato fino al 2027 con opzione

Renate, c'è il rinnovo di capitan Auriletto: il difensore ha firmato fino al 2027 con opzione TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Peruzzetto
ieri alle 20:49
di Tommaso Maschio

Arrivato nell’estate del 2023 all’Avellino, il difensore Simone Auriletto è diventato presto un punto di riferimento del Renate – con cui ha collezionato 67 presenze segnando una rete – tanto da indossare la fascia di capitano. E nella serata odierna per lui è arrivato un altro riconoscimento da parte del club brianzolo che ha annunciato il prolungamento del suo contratto. Di seguito la nota delle Pantere:

"AC Renate è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Simone Auriletto.
Il nostro capitano continuerà a guidare le Pantere almeno fino a giugno 2027, con opzione per la stagione 2027/2028.

Arrivato a vestire la maglia nerazzurra con serietà, dedizione e spirito di leadership, Auriletto ha saputo diventare in poco tempo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Il suo rinnovo rappresenta un segnale di continuità e di fiducia nel percorso intrapreso dal club.
Avanti insieme, Capitano".

Renate, c'è il rinnovo di capitan Auriletto: il difensore ha firmato fino al 2027... UfficialeRenate, c'è il rinnovo di capitan Auriletto: il difensore ha firmato fino al 2027 con opzione
