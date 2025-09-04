Giugliano, scelto il nuovo tecnico: sarà Cudini a sostituire Colavitto in panchina
Dopo l'esonero di Gianluca Colavitto arrivato nel pomeriggio di oggi, dopo appena due giornate di campionato, il Giugliano ha scelto il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nei prossimi mesi. Si tratta, come anticipato, di Mirko Cudini. Di seguito la nota della società campana:
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Mirko Cudini. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Luca Galuppi e dal Collaboratore Tecnico Mario Cordone.
Una carriera importante da calciatore, vestendo le maglie di: Salernitana, Torino, Cagliari, Genoa e Ascoli tra le altre. Inizia il suo percorso da allenatore con la Sambenedettese. Nella stagione 2017 vince il campionato di Eccellenza con la Sangiustese. Nel 2018 passa al Notaresco in Serie D, centrando il settimo posto. La stagione successiva vince il campionato, Serie D Girone F con il Campobasso, riportando i molisani in Serie C dopo 32 anni e centrando la salvezza in terza serie l’anno successivo. In seguito: Fidelis Andria, Foggia e Pineto. Ha guidato l’Ascoli nella stagione appena conclusa.
La società informa inoltre, che domani alle ore 16:30, presso la sala stampa dello stadio Alberto De Cristofaro, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore.
