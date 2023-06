UFFICIALE: Il Tottenham saluta due giocatori in prestito. Ancora nessuna novità su Kulusevski

Il Tottenham dice addio all'attaccante Arnaut Danjuma e al difensore Clement Lenglet, che torneranno rispettivamente al Villarreal e al Barcellona dopo il prestito in Premier League. I due giocatori - annunciano gli Spurs sui loro canali ufficiali - non sono stati riscattati.

Non c'è ancora alcuna comunicazione ufficiale, invece, sul futuro di Dejan Kulusevski, arrivato in prestito dalla Juventus la scorsa estate e sotto contratto quindi col club inglese fino al 30 giugno.

Following the conclusion of the 2022/23 season, we have submitted our retained list of players.

We thank the players who are leaving us for their service to the Club and wish them the best in the next stage of their careers.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2023