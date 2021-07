Darian Males, dopo l'esperienza in prestito al Genoa, e il finale di stagione proprio al Basilea, dove si è distinto trovando anche due reti, ha rinnovato il prestito con gli elvetici fino al 2023 con un'opzione sull'acquisto. A comunicarlo è stato lo stesso club svizzero su Twitter.

👉😄👈

We are happy to announce that 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗲𝘀 will remain in 🔴🔵 on loan from @Inter_en until 2023. (with an option to buy)

#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/vqHLg55qTj

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) July 9, 2021