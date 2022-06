ufficiale Juventus, Montero torna in bianconero. E' il nuovo tecnico della Primavera

Paolo Montero torna alla Juventus: il granitico centrale che ha fatto la storia della Vecchia Signora in campo torna in bianconero con un'altra veste, inevitabilmente. L'uruguaiano sarà il tecnico della Primavera nella stagione 2022/23, come comunicato dal sito ufficiale dei bianconeri: