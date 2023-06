ufficiale L'Arsenal saluta Pablo Mari, il difensore è stato riscattato dal Monza

Pablo Mari è ufficialmente un calciatore del Monza. Dopo esser stato acquistato la scorsa estate dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto, il difensore spagnolo è ora stato acquistato dalla società brianzola. A darne notizia i gunners con una nota: "Ringraziamo Pablo per il suo contributo al club e auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio della salute e della felicità in questa nuova avventura".