ufficiale La Lazio saluta già Maximiano. È un nuovo giocatore dell'Almeria, i dettagli

Luis Maximiano saluta già la Lazio. Il club biancoceleste ha comunicao sul proprio sito ufficiale la cessione da parte del portiere in prestito con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni all'Almeria. Per lui solamente 6 presenze con Sarri, di cui 1 in Serie A, 3 in Conference League e 2 in Coppa Italia.