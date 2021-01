ufficiale Lazio, nuovo prestito per Adekanye. Dal Cadice all'ADO Den Haag fino a giugno

Nuovo prestito per Bobby Adekanye, attaccante di proprietà della Lazio che non ha trovato fortuna al Cadice in questa prima parte di stagione. Come comunicato dal club biancoceleste, infatti, il classe '99 si trasferisce in Eredivisie fino al termine del campionato: "La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione".