ufficiale Marko Pjaca riparte dall'Empoli. L'attaccante arriva in prestito dalla Juventus

Marko Pjaca è un nuovo giocatore dell'Empoli. Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri (il giocatore era in tribuna al Castellani per la gara contro il Verona), il suo contratto è stato depositato in Lega Calcio. Il classe '95, reduce dall'esperienza al Torino della passata stagione, arriva in prestito dalla Juventus.